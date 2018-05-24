Джеймс в рекордный 12-й раз выбран в первую символическую пятерку сезона, Карри – только в третью

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс вошел в первую символическую пятерку игроков по итогам сезона-2017/18, Стефен Карри из "Голден Стэйт" попал в третью, сообщает официальный сайт НБА. Пятерки были составлены голосованием ста журналистов и телевещателей.
Вместе с лидером "Кливленда", который набрал 100 голосов, в первую пятерку вошли защитник "Хьюстона" Джеймс Харден (100), центровой "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис (96), защитник "Портленда" Дамиан Лиллард (71) и нападающий "Голдэн Стейт" Кевин Дюрант (63). Отметим, что Джеймс обновил рекорд лиги – для него это 12-е попадение в первую пятерку сезона, ранее рекорд принадлежал Коби Брайанту и Карлу Мэлоуну (по 11).
The 2017-18 All-NBA First Team! @JHarden13 @KingJames @AntDavis23 @Dame_Lillard @KDTrey5 pic.twitter.com/WjlXkXtHnO– NBA (@NBA) 24 мая 2018 г.
Вторая символическая пятерка: Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Демар Дерозан ("Торонто"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома-Сити").
The 2017-18 All-NBA Second Team! @Giannis_An34 @russwest44 @JoelEmbiid @aldridge_12 @DeMar_DeRozan pic.twitter.com/3XLGZq4XPk– NBA (@NBA) 24 мая 2018 г.
Третья символическая пятерка: Джимми Батлер ("Миннесота"), Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Пол Джордж ("Оклахома-Сити"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота").
The 2017-18 All-NBA Third Team! @StephenCurry30 @VicOladipo @KarlTowns @JimmyButler @Yg_Trece pic.twitter.com/ADQmNvJGrT– NBA (@NBA) 24 мая 2018 г.
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Портленд Трэйл Блэйзерс
- Стефен Карри
- Хьюстон Рокитс
- Кевин Дюрант
- Рассел Уэстбрук
- Индиана Пэйсерс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Торонто Рэпторз
- Филадельфия 76
- Оклахома-Сити Тандер
- Миннесота Тимбервулвз
- Милуоки Бакс
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Сан-Антонио Спэрс
- Джеймс Харден
- Пол Джордж (баскетбол)
- Джимми Батлер
- Демар Дерозан
- Яннис Адетокунбо
- Карл-Энтони Таунс