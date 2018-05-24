Джеймс в рекордный 12-й раз выбран в первую символическую пятерку сезона, Карри – только в третью

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс вошел в первую символическую пятерку игроков по итогам сезона-2017/18, Стефен Карри из "Голден Стэйт" попал в третью, сообщает официальный сайт НБА. Пятерки были составлены голосованием ста журналистов и телевещателей.

Вместе с лидером "Кливленда", который набрал 100 голосов, в первую пятерку вошли защитник "Хьюстона" Джеймс Харден (100), центровой "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис (96), защитник "Портленда" Дамиан Лиллард (71) и нападающий "Голдэн Стейт" Кевин Дюрант (63). Отметим, что Джеймс обновил рекорд лиги – для него это 12-е попадение в первую пятерку сезона, ранее рекорд принадлежал Коби Брайанту и Карлу Мэлоуну (по 11).

Вторая символическая пятерка: Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Демар Дерозан ("Торонто"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома-Сити").

Третья символическая пятерка: Джимми Батлер ("Миннесота"), Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Пол Джордж ("Оклахома-Сити"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота").