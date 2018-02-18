Джеймс - телеведущей: "Я не стану молчать. Я слишком важен для общества"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс посоветовал ведущей Fox News Лауре Ингрэхем проверять факты до того, как озвучивать их. Ранее журналистка призвала баскетболиста не вмешиваться в политику, посоветовав ему "заткнуться и стучать мячом". По ее словам, лидер "Кавальерс" якобы не окончил школу.
Ведущая порекомендовала Леброну "заткнуться и стучать мячом", а не критиковать Трампа
Джеймс привлек внимание Ингрэхэм очередной серией высказываний с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.
- Мы снова пришли к тому, о чем я говорил в последние годы. Ее реакция свидетельствует о том, что все, о чем я говорил, правдиво, - цитирует TheScore Джеймса. - Определенно, мы не заткнемся и не станем стучать мячом.
Я не сделаю этого. Я слишком значим для общества. Слишком значим для молодежи и детей, которые думают, что они в тупике. Для тех, кто считает, что им нужно кто-то, кто поможет найти выход из этой ситуации. Я хотел бы, чтобы она проверяла факты до того, как выступать с ними. В действительности я окончил школу, а не бросил ее раньше времени. У меня есть аттестат.
Самое лучшее, что она сделала – это привлекла внимание к проблеме. Сейчас у нас лучший уикенд в НБА, весь мир следим за лучшими игроками. А я рассуждаю о социальной несправедливости. Говорю о том, что какая-то женщина на каком-то канале посоветовала мне заткнуться. Благодарю тебя, как бы тебя ни звали. Я даже не знаю ее имени.
Леброн - телеведущей: "Я больше, чем спортсмен"
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
Скат78
Тупорылый здоровенный негр, возомнил себя Значимым. Умора. Этот тупень и школу бы не окончила если бы не баскетбольный мяч. А главное это умные взрослые дядьки, которые придумали и организовали такое коммерчески успешное предприятие как НБА. Благодаря чему этот урод зарабатывает огромные бабки и мнит себя пупом вселенной. Что бывает когда таким давать власть, очень наглядно показывают развалины, да-да именно развалины, Детройта, ранее моторной столицы США. Выбранный "зашедшими в социальный тупик" черными (их на беду города оказалось большинство) мэр негр довел процветающий город до руин.
08:59
Serenky25
ЧСВ как у Губерниева.
08:43