Джеймс сделал невероятный данк, отдав пас самому себе

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс сделал эффектный данк в четвертом матче финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт"​. Форвард сделал передачу самому себе от щита. Напомним, "Кавальерс" установил в этой игре рекорд результативности по итогам первых двух четвертей в финальных сериях за всю историю. Команда Джеймса набрала 86 очков. "Кливленд" уступает в серии со счетом 0-3.