Джеймс сделал невероятный данк, отдав пас самому себе

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс сделал эффектный данк в четвертом матче финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Форвард сделал передачу самому себе от щита. Напомним, "Кавальерс" установил в этой игре рекорд результативности по итогам первых двух четвертей в финальных сериях за всю историю. Команда Джеймса набрала 86 очков. "Кливленд" уступает в серии со счетом 0-3.
Can't stop watching this. #NBAFinals pic.twitter.com/qfR8u6ApKe– NBA (@NBA) 10 июня 2017 г.
БигБосс
Как раз на ТД очередной!
06:48
БигБосс
Передачу должны засчитать ему тоже ))))))))))
06:44