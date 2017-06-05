08:56 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джеймс повторил достижение Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов в финалах

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс во втором матче финала плей-офф против "Голден Стэйт" (113:132, 0-2) повторил достижение Мэджика Джонсона. На счету обоих теперь по восемь трипл-даблов в финалах. В сегодняшнем поединке форвард набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 14 передач.

Кроме того, Леброн вышел на второе место по количеству передач в финалах, обойдя Джерри Уэста

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