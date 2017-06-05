Джеймс повторил достижение Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов в финалах

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс во втором матче финала плей-офф против "Голден Стэйт" (113:132, 0-2) повторил достижение Мэджика Джонсона. На счету обоих теперь по восемь трипл-даблов в финалах. В сегодняшнем поединке форвард набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 14 передач.
Кроме того, Леброн вышел на второе место по количеству передач в финалах, обойдя Джерри Уэста.
With this assist, LeBron passes Jerry West for 2nd all-time in #NBAFinals assists. pic.twitter.com/16j1OgBV6w– NBA.com/Stats (@nbastats) 5 июня 2017 г.