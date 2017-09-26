Джеймс подтвердил, что хочет завершить карьеру в "Кливленде"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что готов вести команду к победе в чемпионате НБА. Ранее журналист Питер Весси сообщил, что, по его информации, игрок перейдет в "Лейкерс" в 2018 году.

- Мои чувства по отношению к Кливленду не поменялись. Вот почему сегодня я в этой форме, - цитирует официальный сайт НБА Джеймса. - Я готов вести команду к чемпионству. Всякий раз, когда я могу стать свободным агентом, или мой контракт подходит к концу, я возвращаюсь к этому вопросу летом.

Я никогда не обманывал своих одноклубников и фанатов, не говорил целый год о том, что стану свободным агентом или уйду.