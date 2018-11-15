Джеймс обошел Чемберлена и вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, который набрал 44 очка в матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом", вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков, информирует официальный сайт лиги.

33-летний Джеймс обошел в списке самых результативных игроков НБА Уилта Чемберлена. В активе нападающего стало 31 425 очков, что на 6 больше, чем было у Чемберлена (31 419).

Лидирует в рейтинге Карим Абдул-Джаббар - 38 387 очков. На втором месте Карл Мэлоун (36 928), на третьем - Коби Брайант (33 643), на четвертом - Майкл Джордан (32 292).

Greatness 👑



LeBron passes Wilt Chamberlain for 5th on the all-time scoring list. pic.twitter.com/owspPBfzJH – ESPN (@espn) 15 ноября 2018 г.

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