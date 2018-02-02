Джеймс ни с кем не обсуждал возможный переход в "Голден Стэйт"

По информации Cleveland.com, форвард "Кливленда" Леброн Джеймс ни с кем не обсуждал возможный вариант с переходом в "Голден Стэйт" или другую команду лиги. Ранее в СМИ сообщалось, что лидер "Кавальерс" может продолжить карьеру в "Уорриорз", также на игрока претендуют "Сан-Антонио" и "Майами".

Напомним, что летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом. В этом сезоне 33-летний баскетболист провел 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал по 26,: очка, делал по 8,0 подборов и 8,7 передач за игру.