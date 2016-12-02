Джеймс и Уэстбрук – лучшие игроки месяца в НБА

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс и защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками НБА по итогам октябрьский и ноябрьских матчей в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

"Кавальерс" с Джеймсом одержал 13 побед в 16 играх за этот период. Лидер команды в среднем набирал 23,5 очка за игру.

"Оклахома-Сити" одержала 12 побед в 20 матчах, Уэстбрук набирал в среднем по 31,2 очка, а также делал 11,3 передачи и 10,5 подбора за игру. Кроме того, на счету 28-летнего баскетболиста девять трипл-даблов в этом сезоне.