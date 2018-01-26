Джеймс и Карри выбрали составы команд на Матч звезд НБА

Капитаны на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс и Стефен Карри назвали составы своих команд, информирует пресс-служба НБА.
В стартовом составе команды Джеймса выйдут Кайри Ирвинг ("Бостон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба - "Нью-Орлеан"). Запасными будут Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба - "Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк") и Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити").
Карри выбрал в качестве основы Янниса Адетокумбо ("Милуоки"), Демара Дерозана ("Торонто"), Джеймса Хардена ("Хьюстон") и Джоэла Эмбиида ("Филадельфия"). В запасе будут Джимми Батлер ("Миннесота"), Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон (оба - "Голден Стэйт"), Эл Хорфорд ("Бостон"), Дэмиан Лиллард ("Портленд"), Кайл Лоури ("Торонто") и Карл-Энтони Таунс ("Миннесота").
As drafted by #NBAAllStar team captains #LeBronJames and #StephenCurry....– NBA (@NBA) 26 января 2018 г.
The 2018 @NBAAllStar Rosters! pic.twitter.com/TbZtvitP4f
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Портленд Трэйл Блэйзерс
- Стефен Карри
- Хьюстон Рокитс
- Кевин Дюрант
- Рассел Уэстбрук
- Индиана Пэйсерс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Бостон Селтикс
- Нью-Йорк Никс
- Торонто Рэпторз
- Филадельфия 76
- Вашингтон Уизардз
- Оклахома-Сити Тандер
- Миннесота Тимбервулвз
- Милуоки Бакс
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Сан-Антонио Спэрс
- Кевин Лав
- Джон Уолл
- Демаркус Казинс
- Джеймс Харден
- Дэвис Эн.
- Джимми Батлер
- Кайри Ирвинг
- Эл Хорфорд
- Демар Дерозан
- Кристапс Порзингис