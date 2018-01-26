Джеймс и Карри выбрали составы команд на Матч звезд НБА

Капитаны на Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс и Стефен Карри назвали составы своих команд, информирует пресс-служба НБА.

В стартовом составе команды Джеймса выйдут Кайри Ирвинг ("Бостон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Демаркус Казинс, Энтони Дэвис (оба - "Нью-Орлеан"). Запасными будут Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Брэдли Бил, Джон Уолл (оба - "Вашингтон"), Кевин Лав ("Кливленд"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк") и Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити").

Карри выбрал в качестве основы Янниса Адетокумбо ("Милуоки"), Демара Дерозана ("Торонто"), Джеймса Хардена ("Хьюстон") и Джоэла Эмбиида ("Филадельфия"). В запасе будут Джимми Батлер ("Миннесота"), Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон (оба - "Голден Стэйт"), Эл Хорфорд ("Бостон"), Дэмиан Лиллард ("Портленд"), Кайл Лоури ("Торонто") и Карл-Энтони Таунс ("Миннесота").