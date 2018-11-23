Джеймс хочет стать владельцем "Кливленда"

Бизнес-партнер звезды "Лейкерс" Леброна Джеймса Маверик Картер заявил, что форвард после окончания карьеры баскетболиста попытается стать владельцем "Кливленда". Игрок выступал в составе "Кавальерс" с 2003-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й годы, став чемпионом НБА в его составе в 2016 году.

– Конечно же, в будущем Леброну будет интересен вариант с приобретением "Кливленда", – приводит ESPN слова Картера.



Первый игроком, который стал владельцем клуба НБА, - Майкл Джордан. В 2010 году он выкупил контрольный пакет акций клуба "Шарлотт".

Would LeBron like to buy the Cavaliers once he’s done playing? Maverick Carter could see it happening. pic.twitter.com/ZlWaa7cM6v – Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 22 ноября 2018 г.

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