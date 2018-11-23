12:10 | Баскетбол — НБА

Джеймс хочет стать владельцем "Кливленда"

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Бизнес-партнер звезды "Лейкерс" Леброна Джеймса Маверик Картер заявил, что форвард после окончания карьеры баскетболиста попытается стать владельцем "Кливленда". Игрок выступал в составе "Кавальерс" с 2003-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й годы, став чемпионом НБА в его составе в 2016 году.

– Конечно же, в будущем Леброну будет интересен вариант с приобретением "Кливленда", – приводит ESPN слова Картера.

Первый игроком, который стал владельцем клуба НБА, - Майкл Джордан. В 2010 году он выкупил контрольный пакет акций клуба "Шарлотт".

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Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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