Джеймс Харден: "Хьюстон" сейчас находится на одном уровне с "Голден Стэйт"

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден отметил, что все команды хотят прервать победную серию "Голден Стэйт". Он также добавил, что "Рокитс" сейчас находятся на одном уровне с "Уорриорз".



– Всем известно, что "Голден Стэйт" выиграл два финала из трех. Все хотят прервать эту серию, – приводит USA Today слова Хардена. – Мы сейчас находимся на одном уровне с "Уорриорз". Конечно, нам надо много работать. Но теперь наши шансы победить их сильно выросли.

Напомним, что 27-летний Харден продлил контракт с "Хьюстоном" до 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,1 очка, делая 11,2 передачи (лучший в лиге) и 8,1 подбора. Он стал первым в истории НБА игроком, набравшим 2000 очков при 900 передачах и 600 подборах в регулярке.