Джеймс Джонс стал вице-президентом "Финикса"

Защитник "Кливленда" Джеймс Джонс завершил карьеру. "Финикс" объявил о назначении 36-летнего игрока на пост вице-президента клуба по баскетбольным операциям. Он будет напрямую докладывать обо всем, связанном с игрой, включая вопросы по драфту, свободным агентам и обменам, генеральному менеджеру "Санс" Райану Макдоне, с которым также был продлен контракт.

За 14 сезонов в НБА Джонс выступал за "Индиану", "Финикс", "Портленд", "Майами" и "Кливленд". Он трижды становился чемпионом лиги. Также Джонс считается одним из ближайших друзей Леброна Джеймса, вместе с которым играл за "Хит" и "Кавальерс".

Несмотря на то что ветеран только что завершил карьеру баскетболиста, он может похвастаться опытом административной работы – Джонс занимал пост секретаря-казночея профсоюза игроков НБА и участвовал в переговорах по новому коллективному соглашению.