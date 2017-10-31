Джей. Джей. Редик: "Я не умолял о возвращении в "Клипперс"

Разыгрывающий "Филадельфии" Джей. Джей. Редик опроверг слова главного тренера "Клипперс" Дока Риверса о своей просьбе вернуться в Лос-Анджелес.

– Джей. Джей. умолял вернуть его, – цитирует ESPN Риверса.

– Я никому не передавал через своего агента о желании вернуться, – заявил Редик. – Я не просил этого, и не хотел.

Напомним, что Редик выступал за "Клипперс" на протяжении четырех сезонов. В среднем он набирал по 15,8 очка, делал по 2,1 подбора и 1,6 передач в среднем за игру. Летом он заключил однолетний контракт с "Сиксерс" на 23 миллиона долларов.