Джей. Ар. Смит заключит договор с "Кливлендом" стоимостью 57 миллионов долларов

"Кливленд" достиг договоренности с защитником Джей. Ар. Смитом по поводу нового контракта, утверждает ESPN. По информации источника, речь идет четырехлетнем соглашении стоимостью 57 миллионов долларов. Ранее стороны не могли договориться в течение долго времени. Игрок хотел получать порядка 15 миллионов за сезон, и "Кавальерс" практически удовлетворил его запросы. В минувшем сезоне 31-летний спортсмен провел 77 матчей в составе "Кливленда" и в среднем набирал 12,4 очка за игру.

J.R. Smith and the Cavs have come to terms on a four-year $57 million deal, league sources say – Marc Stein (@ESPNSteinLine) 15 октября 2016 г.