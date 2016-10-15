03:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джей. Ар. Смит заключит договор с "Кливлендом" стоимостью 57 миллионов долларов

0
0
0

"Кливленд" достиг договоренности с защитником Джей. Ар. Смитом по поводу нового контракта, утверждает ESPN. По информации источника, речь идет четырехлетнем соглашении стоимостью 57 миллионов долларов. Ранее стороны не могли договориться в течение долго времени. Игрок хотел получать порядка 15 миллионов за сезон, и "Кавальерс" практически удовлетворил его запросы. В минувшем сезоне 31-летний спортсмен провел 77 матчей в составе "Кливленда" и в среднем набирал 12,4 очка за игру.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ