11:06 | Баскетбол — НБА

Джей.Ар.Смит: "Рождественский матч с "Голден Стэйт" не имеет большого значения"


Защитник "Кливленда" Джей. Ар. Смит отметил, что не придает большого значения предстоящему рождественскому матчу регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". Он также добавил, что за последние годы у его команды образовалась сильная неприязнь к "Уорриорз".

– Да, конечно, за последние годы у нас образовалась сильная неприязнь к "Голден Стэйт", но такова природа баскетбола, – приводит ESPN слова Смита. – Противостояния на паркете, игрок, против которого ты будешь обороняться и тактические схемы - все это сильно изменится к моменту, когда мы будем в финале плей-офф. Так что рождественский матч не имеет особого значения.

"Кавальерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 33 матчей. "Голден Стэйт" лидирует на Западе, после 32 встреч записав на свой счет 81 балл.

Игра "Уорриорз" – "Кавальерс" состоится 24 декабря.

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