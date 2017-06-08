09:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джей. Ар. Смит: "Кавальерс" выиграет в финале в 7 матчах"

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Защитник "Кливленда" Джей. Ар. Смит заявил, что его команда выиграет финал НБА, несмотря на проигрышв третьем матче с "Голден Стэйт" (113:118, 0-3). 31-летний американец сразу после игры написал на своей странице в Твиттере: "Кавальерс" в 7 матчах". Однако вскоре он удалил сообщение. Это уже не первый случай, когда Смит что-то пишет в Твиттере на эмоциях, а затем удаляет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aha

это даже не смешно

10:05