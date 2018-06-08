Джей Ар Смит: "Даже когда мы отлично защищаемся, у "Голден Стэйт" находится семиметровый защитник, который решает все"

Защитник "Кливленда" Джей Ар Смит перед четвертым матче финала НБА против "Голден Стэйт" (0-3) отметил, что "Уорриорз" сильны глубиной состава и всегда находят резервы.

- Очень тяжело бороться с "Голден Стэйт", - приводит ESPN слова Смита. - Потому что даже когда случается то, на что мы надеемся, и Стефен Карри с Клэем Томпсоном промахиваются, мы отлично защищаемся, берем подборы в нападении и выигрываем единоборства, у них находится семиметровый защитник, который решает все.

Четвертый матч серии пройдет 9 июня в Кливленде.