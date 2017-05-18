Джерри Уэст: "Голден Стэйт" не выиграл бы первый матч у "Сан-Антонио", если бы не травма Леонарда"

Исполнительный директор "Голден Стэйт" Джерри Уэст отметил, что центровой команды Заза Пачулия не специально травмировал Кавая Леонарда в первой игре с "Сан-Антонио" (2-0). Форвард получил повреждение в третьей четверти и не смог продолжить игру. До этого он набрал 26 очков.

- Честно говоря, "Голден Стэйт" не выиграл бы первый матч с "Сан-Антонио", если бы не травма Леонарда, - приводит The Score слова Уэста. - Они играли очень хорошо до этого момента. Кавай - один из трех моих любимых баскетболистов в лиге. Но иногда удача играет важную роль. Нам повезло, что Леонард не смог продолжить игру. Но я не понимаю, когда говорят, что это было сделано специально. Перед этим Кавай наступил на ногу Дэвиду Ли. Что вы скажете на это?