09:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дженнингс не намерен уходить из "Нью-Йорка"

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Разыгрывающий "Нью-Йорка" Брэндон Дженнингс подчеркнул, что намерен подписать новое соглашение с "Никс". В межсезонье 27-летний американец, в минувшем сезоне выступавший за "Орландо", заключил однолетний контракт с островитянами.

- Я планирую остаться, - написал Дженнингс на своей странице в твиттере. - Немногое может сравниться с ощущением, когда ты играешь на "Никс". Я уже чувствую энергию!

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