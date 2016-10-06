Дженнингс не намерен уходить из "Нью-Йорка"

Разыгрывающий "Нью-Йорка" Брэндон Дженнингс подчеркнул, что намерен подписать новое соглашение с "Никс". В межсезонье 27-летний американец, в минувшем сезоне выступавший за "Орландо", заключил однолетний контракт с островитянами.

- Я планирую остаться, - написал Дженнингс на своей странице в твиттере. - Немногое может сравниться с ощущением, когда ты играешь на "Никс". Я уже чувствую энергию!