Джаррет Аллен: "Мне нравится Мозгов, он забавный парень"

Центровой "Бруклина" Джаррет Аллен после победы над "Атлантой" (116:104) в матче регулярного чемпионата НБА рассказал о своих отношениях с одноклубником Тимофеев Мозговым, с которым они играют на одной позиции.

- Мозгов - веселый парень, я очень рад, что он в команде - он играет важную роль, - цитирует ТАСС Аллена. - Мне нравится Мозгов. Он огромный, и это, помимо всего прочего, идет на пользу мне и другим игрокам, потому что на тренировках я учусь играть против таких мощных "больших", как он.

Напомним, что в этой встрече россиянин набрал 6 очков и сделал 5 подборов. На счету Аллена 4 очка и 4 подбора.

"Бруклин" одержал вторую победу подряд, Мозгов набрал 6 очков //

Данк Мозгова в матче против "Атланты". Видео