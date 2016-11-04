10:05 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дюрант установил рекорд результативности в первом матче против бывшей команды

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Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити" (122:96). Эта встреча стала для 28-летнего американца первой игрой против бывшей команды. Как сообщает Elias Sports Bureau, Дюрант стал самым результативным игроком в первой встрече против бывшего клуба. Сегодня он реализовал 15 из 24 бросков с игры, считая 7 трехочковых.

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