Дюрант установил рекорд результативности в первом матче против бывшей команды

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити" (122:96). Эта встреча стала для 28-летнего американца первой игрой против бывшей команды. Как сообщает Elias Sports Bureau, Дюрант стал самым результативным игроком в первой встрече против бывшего клуба. Сегодня он реализовал 15 из 24 бросков с игры, считая 7 трехочковых.
39 points, 7 rebounds, 7 three-pointers....W. Kevin Durant is our #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/7Kxp9qCWaX– NBA.com/Stats (@nbastats) 4 ноября 2016 г.