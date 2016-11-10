11:06 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дюрант сравнялся с Джорданом по количеству матчей, в которых набрал не менее 20 очков

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Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 28 очков в матче регулярного чемпионата с "Далласом" (116:95), повторил достижение легендарного Майкла Джордана. Для 28-летнего американца эта игра стала 72-й, в которой он набрал 20 и более очков. Напомним, что рекордсменом НБА по данному показателю является центровой Уилт Чемберлен, серия которого продлилась 126 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

Долго не мог въехать, что за за такое великое достижение 70 игр по 20 очков. В тексте статьи пропущено ключевое слово "ПОДРЯД" )))

11:26

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