Дюрант сравнялся с Джорданом по количеству матчей, в которых набрал не менее 20 очков

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 28 очков в матче регулярного чемпионата с "Далласом" (116:95), повторил достижение легендарного Майкла Джордана. Для 28-летнего американца эта игра стала 72-й, в которой он набрал 20 и более очков. Напомним, что рекордсменом НБА по данному показателю является центровой Уилт Чемберлен, серия которого продлилась 126 матчей.