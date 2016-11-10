Дюрант сравнялся с Джорданом по количеству матчей, в которых набрал не менее 20 очков

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 28 очков в матче регулярного чемпионата с "Далласом" (116:95), повторил достижение легендарного Майкла Джордана. Для 28-летнего американца эта игра стала 72-й, в которой он набрал 20 и более очков. Напомним, что рекордсменом НБА по данному показателю является центровой Уилт Чемберлен, серия которого продлилась 126 матчей.
V0VaN
Долго не мог въехать, что за за такое великое достижение 70 игр по 20 очков. В тексте статьи пропущено ключевое слово "ПОДРЯД" )))
11:26