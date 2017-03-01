Дюрант пропустит минимум месяц

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил растяжение связки второй степени и ушиб кости левого колена, сообщает Bleacher Report. Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны, повторное обследование Дюрант пройдет через 4 недели.

Отмечается, что 28-летний форвард все еще имеет шансы на выступление в регулярном чемпионате этого сезона. Дюрант получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с "Вашингтоном". В текущем сезоне он провел 59 матчей в регулярке, в среднем набирал по 25,3 очка за игру и делал по 8,2 подбора.