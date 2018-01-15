Дюрант после завершения карьеры станет владельцем клуба НБА?

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после завершения карьеры планирует стать владельцем одного из клубов НБА, сообщает ESPN. По информации источника, желание игрока попробовать себя в этой роли усилилось после того, как в 2016 году он перешел из "Оклахомы" в "Уорриорз".

Отмечается, что за 1,5 года Дюрант и его бизнес-партнер Рич Клейман несколько раз встречались с владельцами и техническими директорами клубов НБА. Таким образом, они пытались получить как можно больше информации на случай оформления сделки.

Источник портала на правах анонимности подчеркнул, что настоящей целью Дюранта является возможность стать еще одним афроамериканцем, который будет мажоритарным владельцем клуба.

На данный момент единственным афроамериканским мажоритарным владельцем клуба НБА является Майкл Джордан - ему принадлежит "Шарлотт". Отметим, что ранее с аналогичной идеей выступал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс.