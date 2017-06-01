Дюрант откажется от максимального контракта с "Голден Стэйт", чтобы сохранить текущий состав

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант готов отказаться от максимального контракта, сообщает ESPN. На такой шаг баскетболист согласен пойти, чтобы клуб смог сохранить свой текущий состав.

Отмечается, что если бы Дюрант заключил с клубом максимальное соглашение, то "Уорриорз" пришлось бы расстаться с Андре Игуодалой, Шоном Ливингстоном и Зазой Пачулией. Напомним, что клуб третий сезон подряд встретится в финале НБА с "Кливлендом".

В этом сезоне регулярного чемпионата 28-летний форвард провел 62 матча, в среднем набирал по 25,1 очка, делал по 8,3 подбора и 4,9 передачи за игру.