Дюрант – о победе над "Лейкерс": "Последний бросок стал моим вкладом в превознесение Брайанта"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, чей бросок стал победным в матче регулярного чемпионата НБА с "Лейкерс" (116:114 ОТ), уверен, что достойно поздравил легендарного баскетболиста Коби Брайанта, игровые номера которого были выведены из обращения перед этой встречей.

Экс-атакующий защитник играл под 8-м номером, а с сезона-2006/07 поменял его на 24-й. Напомним, что всю карьеру он провел в составе клуба из Лос-Анджелеса, выступая за них 1996 по 2016 год. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА.

"Победный бросок стал моим вкладом в превознесение Брайанта. Я был должен сделать для него нечто подобное", – приводит ESPN слова Дюранта.

Отметим, что в этом матче Дюрант стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл – 36 очков и 11 подборов.

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