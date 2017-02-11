Дюрант нанял охрану перед визитом в Оклахома-Сити

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и его менеджер Рич Клейман решили усилить меры безопасности перед гостевым матчем регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити", утверждает ESPN. Баскетболист впервые приедет в город, в котором провел восемь лет своей карьеры, после перехода в команду из Окленда минувшим летом. В связи с этим Дюрант и Клейман решили нанять дополнительную охрану, что увеличит обычное число сотрудников безопасности на играх в три раза.

На встрече будет присутствовать мама форварда Ванда. Клейман сядет рядом с ней, а в обязанности охранников будет входить обеспечение их безопасности. "Воины" не выйдут на предматчевую разминку. Тем не менее Дюрант не собирается запираться в гостинице и совершит прогулку по городу. Ее маршрут неизвестен. Клейман должен посетить разнообразные организации и фонды, которые Дюрант продолжает поддерживать финансово.

Интересно, что форвард "Голден Стэйт" также связывался с Ричем Полом – агентом Леброна Джеймса. Джеймс дважды сталкивался в подобными обстоятельствами после переходов из "Кливленда" в "Майами" и обратно. Именно Пол посоветовал Дюранту нанять дополнительную охрану, а также держать эмоции на площадке под контролем и не поддаваться на провокации.

Ранее Дюрант в интервью Биллу Симмонсу признавался, что понимает, насколько эмоциональным будет его первый визит в Оклахому после смены команды. Встреча пройдет сегодня ночью, начало - в 04.30 по московскому времени.