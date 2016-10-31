Дюрант и Карри набрали 65 очков на двоих в победной игре с "Финиксом"

"Голден Стэйт" переиграл "Финикс" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 106:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 37 очков. У лидера гостей Стефена Карри – 28 очков.

В параллельной встрече "Сан-Антонио" взял верх над "Майами" - 106:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" – "Голден Стэйт" – 100:106 (30:22, 27:33, 21:26, 22:25)

Ф: Уоррен (26), Бледоу (21), Чендлер (8 + 18 подборов).

Г: Дюрант (37), Карри (28), Томпсон (14).

"Майами" – "Сан-Антонио" – 99:106 (19:24, 25:28, 28:25, 27:29)

М: Уайтсайд (27 + 15 подборов), Драгич (25), Уинслоу (18).

С: Леонард (27), П. Газоль (20 +11 подборов), Миллс (18).