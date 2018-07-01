Дюрант договорился с "Голден Стэйт" о контракте на 61,5 миллиона

Форвард Кевин Дюрант договорился с "Голден Стэйт" о новом двухлетнем контракте на сумму 61,5 миллиона долларов, информирует ESPN. Отмечается, что 30-летний игрок может расторгнуть контракт после первого года, зарплата за который составит 30 миллионов. Сделка будет оформлена не ранее 6 июля.

Дюрант выступает за "Голден Стэйт" два года. Он дважды становился MVP финальной серии плей-офф. В прошедшем сезоне в среднем за игру он набирал по 26,4 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 5,4 передачи. В плей-офф в его активе в среднем было по 29 очков, 7,8 подбора и 4,7 передачи.