Дюрант чуть не подрался с игроками "Оклахомы"

Во время матча регулярного чемпионата НБА между "Оклахомой" и "Голден Стэйт" (114:130) между форвардом "Уорриорз" Кевином Дюрантом и игрокми "Тандер" возникали стычки на площадке. Зацепить своего бывшего партнера по команде пытались Расселл Уэстбрук и Андре Роберсон.

Напомним, Дюрант перешел в "Голден Стэйт" летом 2016 года, что стало неожиданностью для игроков "Оклахомы". Уэстбрук обвинил бывшего партнера в предательстве и не разговаривает с ним до сих пор.