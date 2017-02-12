Дюрант чуть не подрался с игроками "Оклахомы"

Во время матча регулярного чемпионата НБА между "Оклахомой" и "Голден Стэйт" (114:130) между форвардом "Уорриорз" Кевином Дюрантом и игрокми "Тандер" возникали стычки на площадке. Зацепить своего бывшего партнера по команде пытались Расселл Уэстбрук и Андре Роберсон.
Напомним, Дюрант перешел в "Голден Стэйт" летом 2016 года, что стало неожиданностью для игроков "Оклахомы". Уэстбрук обвинил бывшего партнера в предательстве и не разговаривает с ним до сих пор.
WELCOME TO THE MAIN EVENT pic.twitter.com/4fLcLo7g59– NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 февраля 2017 г.
Round 2 🔔 pic.twitter.com/YAMlFlhUrA– NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 февраля 2017 г.