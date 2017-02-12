07:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дюрант чуть не подрался с игроками "Оклахомы"

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Во время матча регулярного чемпионата НБА между "Оклахомой" и "Голден Стэйт" (114:130) между форвардом "Уорриорз" Кевином Дюрантом и игрокми "Тандер" возникали стычки на площадке. Зацепить своего бывшего партнера по команде пытались Расселл Уэстбрук и Андре Роберсон.

Напомним, Дюрант перешел в "Голден Стэйт" летом 2016 года, что стало неожиданностью для игроков "Оклахомы". Уэстбрук обвинил бывшего партнера в предательстве и не разговаривает с ним до сих пор.

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Материалы REN-TV

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