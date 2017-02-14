14:53 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дуэйн Уэйд: "Споэльстра – один из лучших тренеров в НБА"

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Экс-защитник "Майами" Дуэйн Уэйд считает, что люди недооценивают главного тренера "Хит" Эрика Споэльстру. В нынешнем сезоне команда из Флориды после провального старта выдала серию из 13 побед подряд и вернулась в число претендентов на место в плей-офф.

– Я считаю, что многие люди не отдают Эрику должное, как он того заслуживает, – цитирует The Vertical Уэйда. – Но в то же время ему все равно. Он работает не ради этого. Споэльстра – один из лучших тренеров в НБА.

Споэльстра возглавляет "Майами" с 2008 года и дважды приводил "Хит" к чемпионству. Уэйд выступал за флоридцев на протяжении всей карьеры, пока минувшим летом не перешел в "Чикаго" на правах свободного агента.

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Материалы REN-TV

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