Дуэйн Уэйд: "С Леброном мы уже выиграли два титула, надеюсь, выиграем третий"

Новичок "Кливленда" Дуэйн Уэйд в своем Твиттере поблагодарил руководителей "Кавальерс" за доверие. 35-летний защитник отметил, что рад воссоединению с Леброном Джеймсом и надеется, что они смогут выиграть третий совместный титул.

– Всегда мечта играть за "Чикаго" и рад, что в прошлом сезоне осуществил свою мечту, – написал Уэйд. – Но сейчас команда пошла в другом направлении, из-за чего мне пришлось пересмотреть варианты продолжения своей карьеры. Играть за команду в период перестройка – не то, что мне сейчас нужно.

Подписал в прошлом году контракт с "Чикаго" я хотел побороться за свой четвертый чемпионский титул. Рад поделиться с вами тем, что в этом году я буду игроком "Кливленда". На сегодняшний день – это лучшая команда из тез, кто продолжает борьбу каждый год и играет на высоком уровне. В "Кавальерс" верят в мой талант и способность помочь претенденту на титул, верят как в игрока, как в лидера.

С нетерпением жду воссоединения со своим братом Леброном. Вместе мы уже выиграли два чемпионата, и надеюсь, выиграем третий.