Дуэйн Уэйд: "Мы с Леброном как арахисовое масло и джем"

Защитник "Кливленда" Дуэйн Уэйд отметил, что очень рад играть в одной команде с Леброном Джеймсом. По его словам, иногда ему это кажется нереальным. Недавно Уэйд разорвал контракт с "Чикаго", чтобы перейти в команду Джеймса. Вместе с ним защитник дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

– Это похоже на арахисовое масло и джем. Мы просто собираемся вместе, – цитирует Уэйда Cleveland Plain Dealer. – Когда мы встречаемся в раздевалке или еще где-то, то смотрим друг на друга и качаем головой. Кажется, что это просто нереально. Мы оба думаем, мол, как это произошло, и как мы попали сюда. Поэтому часто мы просто смеемся, когда видим друг друга. Это здорово. Просто невероятно иметь здесь друга, которого ты так уважаешь.