Дуэйн Уэйд: "Меня беспокоит положение "Чикаго"

Защитник "Чикаго" Дуэйн Уэйд заявил, что расстроен положением команды, которую записывают в разряд середняков. "Буллз" идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и могут не попасть в плей-офф.

– Беспокоит ли меня игра "Чикаго"? Да, конечно, – цитирует ESPN Уэйда. – Мне уже 35, и меня волнует наше положение. Все не так просто, как черное и белое. Некоторые команды по ходу чемпионата становятся лучше, некоторые – нет. Я играл за такие команды, однако сам лично оставался на своем уровне. Мое будущее? Я не буду вам лгать. Я не могу играть вечно. Мне исполнилось 35, и я знаю, когда нужно закончить.