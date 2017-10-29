Дуэйн Уэйд: "Когда-нибудь "Кливленд" устанет от провалов на старте матчей"

Защитник "Кливленда" Дуэйн Уэйд после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеаном" (101:123) отметил, что его команда скоро прервет неудачный отрезок. В этой встрече у "Кавальерс" дабл-дабл сделал Кевин Лав (26 + 11 подборов), 18 очков и 8 передач на счету Леброна Джеймса.



– Когда-нибудь "Кливленд" устанет от провалов на старте матчей, - цитирует ESPN Уэйда. - Нам надоест находиться в середине турнирной таблицы. Мы устанем от поражений, тогда мы покажем себя той командой, которой мы хотим быть.