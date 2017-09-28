Дуэйн Уэйд: "Хочу завершить карьеру в "Майами"

Новичок "Кливленда" Дуэйн Уэйд заявил, что намерен завершить карьеру в "Майами". Напомним, что первые 13 сезонов в НБА 35-летний защитник провел именно в "Хит". Ранее он подписал однолетнее соглашение с "Кавальерс" на 2,3 миллиона долларов.

– "Майами"? Эта дверь для меня открыта, – цитирует ESPN Уэйда. – Когда настанет момент, я завершу карьеру в этом клубе. Не знаю, как это будет. Но я хочу, чтобы на мне была майка "Хит". Может быть, я проведу полноценный сезон, а может быть подпишут контракт на один день, как Пол Пирс. Но я должен уйти так же, как и начал.