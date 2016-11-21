Дуэйн Кейси: "Хочу услышать объяснение отмены трехочкового Росса"

Главный тренер "Торонто" Дуэйн Кейси остался недоволен отменой спасительного трехочкового Терренса Росса в матче регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто" (99:102). Судьи отменили попадание 25-летнего американца, так как счетчик времени не был запущен после того, как Демаркус Казинс задел мяч сразу после розыгрыша аута, поэтому у Росса было время для броска.

- Я хочу услышать другое объяснение отмены трехочкового Росса, которое будет лучше того, что уже слышал, - цитирует ESPN Кейси. - Мы пересмотрели момент около десяти раз. Даже если бы таймер был запущен после касания Казинса, то Россу хватило бы времени для броска.