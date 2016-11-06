Дуайт Ховард: "У нас нет никаких разборок с Харденом"

Центровой "Атланты" Дуайт Ховард подчеркнул, что у него нет недопонимания с бывшим партнером по "Хьюстону" форвардом Джеймсом Харденом. Ховард покинул "Рокитс" летом, ранее сообщалось, что у Ховарда был конфликт с Харденом.

– Когда игрок уходит из команды, все ждут каких-то разборок, – приводит ESPN слова Ховарда. – Но у нас нет никаких разборок. Мы оба пришли из ниоткуда и сделали это. Я никогда не злился и не относился с ненавистью к другим игрокам. Его мечта стало реальностью, я счастлив за него. Надеюсь, он продолжит играть здорово.