Дуайт Ховард: "Не могу приносить пользу команде, если я на скамейке"

Центровой "Атланты" Дуайт Ховард выразил недовольство своим игровым временем в плей-офф. "Хокс" прекратили борьбу в первом раунде, уступив в шести матчах "Вашингтону" (2-6). Напомним, что 31-летний баскетболист подписал с клубом трехлетний контракт на 70,5 миллиона долларов лишь минувшим летом.

– Это непростой момент. Я хочу играть, – цитирует Atlanta Journal-Constitution Ховарда. – Я хочу быть на паркете, влиять на игру. Я не могу принести пользу команде, если сижу на скамейке. Конечно, мне неприятно, что мое игровое время сократилось в плей-офф.

Это как если бы вы писали отличные рассказы, но никто бы их не читал. Вам говорили закончить писать, а потом вы видите чужие рассказы, которые публикуют, хотя они не так хороши. То же самое и с баскетболом.

Нам нужно обсудить это с тренером. Но пока я не буду вдаваться в детали.