Друг Кавая вошел в тренерский штаб "Торонто"

Экс-помощник тренера "Сан-Антонио" Джереми Каслберри вошел в тренерский штаб "Торонто", информирует ESPN.

Каслберри является близким другом форварда Кавая Леонарда. Ранее "Сан-Антонио" и "Торонто" согласовали условия обмена легкого Леонарда на атакующего защитника Демара Дерозана, однако баскетболист может покинуть "Рэпторз" уже следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, что 26-летний американец обиделся на "Шпор" за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.