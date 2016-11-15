Дрэймонд Грин: "Я вхожу в число лучших игроков НБА"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин считает себя одним их лучших игроков НБА. По его словам, не только набранные очки должны определять лучших.

– Я думаю, что вхожу в число лучших игроков НБА, – цитирует ESPN Грина. – Конечно, это не значит, что каждый вечер я буду забрасывать по 30 очков. Я же не говорю, что один из лучших бомбардиров. Но да, один из лучших игроков. Думаю, что в это нужно верить. Если вы не верите в себя, то не позволяете себе раскрыться. При этом я сам себе не говорю о том, что я лучше Карри или Дюранта. Просто ориентируюсь на ощущение самого себя.