Дрэймонд Грин: "Весь сезон был чрезвычайно сложным"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин отметил, что чемпионский титул в НБА дался его команде непросто. "Уорриорз" в финальной серии выиграли все четыре матча у "Кливленда", победив в заключительном поединке со счетом 108:85.

– Это было чрезвычайно сложно, причем речь о всем сезоне, – цитирует AFP Грина. – У нас были травмы Дюранта, Томпсона, Карри. Всем им пришлось бороться, чтобы вернуться и продолжить сражение за титул. Это непросто. Другие игроки брали на себя ответственность, пытались их заменить. И мы находили в себе силы. Наша команда знает, на что она способна.