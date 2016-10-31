Дрэймонд Грин: "Верим в процесс"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин подчеркнул, что не беспокоится из-за игры команды на старте сезона. При этом он употребил выражение "Верить в процесс", которое ассоциируется с "Филадельфией" и ее стратегией развития. Стоит отметить, что "76-е" являются главными аутсайдерами последних нескольких сезонов, а "Голден Стэйт" считается основным фаворитом в борьбе за титул.

– Наша игра? Это процесс, – цитирует San Jose Mercury News Грина. – Мне гораздо больше нравится то, в каком положении мы находимся сейчас. Команда сможет выйти на пик в нужный момент, а не так, как было в прошлом сезоне, когда, на мой взгляд, мы вышли на пик слишком рано.

И это стало большим разочарованием для всех. Но таков баскетбол, в какой-то степени это было ожидаемо. Но, думаю, сейчас мы в порядке. "Голден Стэйт" будет становиться лучше и верить в процесс. Другие команды пытаются задавить нас. Это нормально. Но мы не позволим им сделать это.