13:21 | Баскетбол — НБА

Дрэймонд Грин: "Судьи настроены лично против меня"


Форвард "Голден Стэйт"  Дрэймонд Грин считает, что судьи относятся к нему предвзято. Этим он объясняет большое количество технических фолов на его счету.

– Это плохо. Это ужасно. Я не знаю, почему так происходит. Но это смешно. Это нужно как-то решать, – цитирует Bleacher Report Грина. – Считаю, что тут много личного. Когда вы даете много полномочий кому-то, кто настроен против тебя, это непросто. Что делать? Можно сменить судей. Нужны новые арбитры. Накопилось много личного. Слишком много. Слишком сильно они настроены лично против меня.

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