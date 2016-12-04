15:36 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дрэймонд Грин снова ударил соперника

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Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин зачем-то пнул Маркиза Крисса в матче регулярного чемпионата против "Финикса" (138:109). Инцидент произошел в третьей четверти поединка. Это далеко не первый подобный случай в карьере игрока "Уорриорз".

В предыдущей игре с "Хьюстоном" он ударил ногой по голове Джеймсу Хардену, за что получил неспортивный фол. А в финальной серии прошлого сезона с "Кливлендом" Грин был дисквалифицирован на один матч за удар в пах Леброну Джеймсу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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я думаю и тут АбАма виноват-)

16:06

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