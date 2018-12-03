Дрэймонд Грин пропустит еще минимум 3 матча

По информации ESPN, форвард "Уорриорз" Дрэймонд Грин пропустит еще три матча.

Грин не выходил на площадку в восьми последних встречах из-за повреждения большого пальца ноги.

"Дрэймонд чувствует себя лучше, но восстановление после таких травм проходит медленно" - рассказал о восстановлении Грина главный тренер команды Стив Керр.

Напомним, что в последнем матче против "Детройта" (102:111) на площадку после долгого перерыва из-за травмы вернулся лидер "Уорриорз" Стефен Карри. "Голден Стэйт" идет на 5-м месте в Западной конференции.