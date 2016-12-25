Дрэймонд Грин получил технический фол уже на третьей минуте матча с "Кливлендом"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин получил технический фол уже на третьей минуте матча регулярного чемпионата НБА с "Кливлендом". Игрок "Воинов" был недоволен тем, что судьи назначили спорный фол за его игру против Деандре Лиггинса. Это уже его 7-й технический в нынешнем сезоне.

При этом комментаторы поединка отметили, что Грин, уже почти находясь на своей скамейке, выкрикнул что-то нецензурное в адрес арбитров. По их мнению, за это форвард вообще мог получить второй технический и быть удален до конца игры.

Напомним, что это первая встреча команд после финальной серии прошлого сезона. Грин был вынужден пропустить пятый матч в том противостоянии, так как был дисквалифицирован за удар в пах Леброну Джеймсу.