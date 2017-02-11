08:51 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дрэймонд Грин - первый игрок в НБА, сделавший трипл-дабл без учета очков

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Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин стал первым игроком НБА, который сделал трипл-дабл, при этом не набрав 10 очков. Во встрече регулярного чемпионата против "Мемфиса" (122:107) он сделал 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять блок-шотов. Напомним, трипл-дабл означает набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в трех статистических показателях.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FINIX

Одного очка не хватило для 5Х5... Но квадруп, конечно, было бы круче...

11:43

Бурый аз есьм

просто блеск.перехваты атас -десять!молодчик!

11:34

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