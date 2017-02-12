Дрэймонд Грин – о свисте болельщиков в адрес Дюранта: "Это словно разрыв с девушкой"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин выразил уверенность в том, что отношения Кевина Дюранта с болельщиками "Оклахома-Сити" со временем наладятся. Сегодня "Тандер" уступили дома "Воинам" (114:130). Для Дюранта это была первая игра в Оклахоме после перехода в "Голден Стэйт" минувшим летом.

– Думаю, так или иначе они все-таки станут ценить то, что он сделал для этой команды, – цитирует ESPN Грин. – Это словно разрыв с девушкой. Когда ты впервые видишь ее после этого, то, скорее всего, попробуешь сделать что-нибудь такое, чтобы она поняла, что ты по ней скучаешь. То же самое и здесь.

Когда фанаты впервые видят тебя, то стараются дать понять, что тебе не нужно было отсюда уходить. Возможно, во второй раз будет то же самое, и это нормально. Но, думаю, со временем раны затянутся.

Я знаю, что Кевин относится к тому типу парней, что могут питаться ненавистью. Я понимаю его. Говорить грязь в адрес Дюранта – не лучшая идея. Тем самым вы можете разбудить зверя, которого мало кто способен остановить.