Дрэймонд Грин: "Нельзя позволять человеку со скамейки набирать 20 очков"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин посетовал на обилие ошибок в матче регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио" (100:129). По его словам, у "Уорриорз" не получалось почти ничего.

– Мы слишком часто теряли мяч в атаке, – цитирует AFP Грина. – И атаки соперника были более эффективными, чем наши. Уже в первой половине матча позволили Симмонсу просто уничтожить нас. Он продолжал это делать во второй части игры. Я не хочу проявить неуважение, но нельзя позволять игрокам со скамейки набирать 20 очков. В таких условиях тяжело побеждать.